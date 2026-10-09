Muğla Menteşe'de Emirbeyazıt İlkokulu'nda 3. sınıflara gıda israfı eğitimi verildi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında ilkokul öğrencilerine gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik eğitim verildi.

Menteşe ilçesindeki Emirbeyazıt İlkokulu'nda düzenlenen eğitim programında, İlçe Müdürü Eren Kaçmaz ve kontrol görevlileri, 3'üncü sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Eğitimde, gıda kaybı ve israfının önlenmesi, gıdaların korunması ve kaynakların bilinçli kullanılması konularında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Gıdanın değerinin bilinmesi ve israfın azaltılması konusunda erken yaşta farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı etkinlikte, öğrencilere günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri alışkanlıkların önemi anlatıldı.

Eğitim programının sonunda öğrencilere, farkındalık çalışmalarının simgesi olarak hazırlanan "Gıda Koruyucusu" armaları dağıtıldı.

Yetkililer, gıda israfının önlenmesine yönelik farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Gıdanı koru, sofrana sahip çık" mesajını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı