Muğla Hastanesinde Yemek Skandalı: Kurt Çıktı

Güncelleme:
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde personele sunulan yemeklerden birinin içinde kurt çıktığı iddia edildi. Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı, bu olayın hijyen ve kalite sorunlarını artırdığını belirtti.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde personele sunulan öğle yemeğinin içinden kurt çıktığı iddia edildi. Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek, "Yemeklerde kurt çıkması, çalışanlarımızın haklı tepkisini artırmış ve konunun aciliyetini ortaya koymuştur" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 Kasım 2025 Çarşamba personele sunulan bamya yemeğinin içinden kurt çıktığı iddia edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek de hastanenin yemekhanesi ve sunulan yemeklerle ilgili son dönemde kendilerine ulaşan şikayetlerin arttığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Son olarak yemeklerde kurt çıkması, çalışanlarımızın haklı tepkisini artırmış ve konunun aciliyetini ortaya koymuştur. Yeni yemek firmasının hizmete başlamasından bu yana porsiyon miktarlarının azalması, iki yemekhanede farklı yemeklerin çıkarılması, ana menüdeki yemeklerin ertesi gün alternatif ürün haline getirilip servis edilmesi gibi uygulamalar 'tercih sunuyoruz' diyerek geçiştirilemez. Özellikle aynı hastanede iki yemekhanede farklı yemeklerin çıkarılması kabul edilebilir değildir. Eğer alternatif bir yemek veya ek bir menü sunulacaksa, bunun her iki yemekhanede de eşit şekilde uygulanması gerekmektedir. Çalışanlar arasında farklı menü ve farklı içerik oluşturmak çalışan yararına olmadığı gibi zorunlu tercih haline getirilimez

Ayrıca bazı yemeklerin ertesi gün 'meze/yan ürün' gibi sunulması, yemek hizmetiyle ilgili kalite problemlerinin açık bir göstergesidir ve hijyen açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Sağlık-Sen olarak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fedakarca görev yapan tüm çalışanlarımızın yemek haklarının standartlara ve istihkaklarına uygun, kaliteli, yeterli, hijyenik ve eşit şekilde karşılanmasını talep ediyoruz. Yemekhane hizmeti veren firmanın denetimleri sıklaştırılsın; porsiyon, malzeme kalitesi, depo kullanımı ve üretim süreçleri yakından incelensin, tüm personele eşit ve aynı standartta yemek sunulsun, mevcut aksaklıkların giderilmesi için firmaya yönelik gerekli yaptırımlar ivedilikle uygulansın. Sağlık çalışanlarımızın hakkı ihmale gelmez. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
