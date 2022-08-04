Muğla haberi | Milas Belediyespor Takım Kadrosunu Oluşturdu

Muğla'yı Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezonda mücadele edecek kadroyu tamamladı.

Kadro hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı ve Milas Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Tokat, "Deneyimli oyunculardan oluşan kadromuzla bu sezon da ligin iddialı takımlarından biri olmayı hedefliyoruz. Kulüp olarak voleybol sporuna hizmet etmek adına tüm çabayı sarf ediyoruz. Takımımıza yeni katılan oyuncularımıza şehrimize hoş geldiniz diyorum. Yeni sezonun takımımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm teknik ekip ve oyuncularımıza sakatlığın yaşanmadığı başarılarla dolu bir yıl diliyorum" dedi.