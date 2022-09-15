Muğla haberi | Köyceğiz'de satranç sporunun geleceği konuşuldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde satranç sporu temsilcileri Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ı ziyaret etti.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Türkiye Satranç Federasyonu Köyceğiz Temsilcisi Atilla Güler'i ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Hakemi Sedat Aksoy'u makamında kabul etti. Köyceğiz Kaymakamı Maslak, satranç sporunun ülkemiz, ilimiz ve de ilçemizdeki genel durumu hakkında bilgilendirilirken özel olarak da Köyceğiz ilçesinde satranç sporunun daha da ileri taşınması için yapılması gerekenler ele alındı. Bunun yanında Köyceğiz'in tarihi ve turistik açıdan şirin bir ilçe olması sebebiyle; ülkenin dört bir yanından Köyceğiz'de yapılan turnuvalara ilginin fazla olduğu vurgulandı. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ta, " En başta geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızın satranç spor dalında yarışması bizler için önemli. Köyceğiz'de düzenlenecek olan satranç turnuvalarına katılacak çocuklarımız ve ailelerimiz, Cennet Köyceğiz'imizde en iyi şekilde ağırlanacaktır. Kurumlar ve ilgililerle eşgüdümlü hareket ederek satranç sporunun ilçemizde daha da iyi yerlere gelmesini sağlayacağız" dedi. - MUĞLA