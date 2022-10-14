Muğla haber... Muğla'da Cami ve İrşat konulu konferans düzenlendi

Muğla haberine göre Muğla İl Müftülüğü tarafından 2022 Mevlidi Nebi Haftası dolayısı ile Peygamberimiz, Cami ve İrşat Konulu Konferans düzenlendi.

Muğla İl Müftülüğü tarafından 2022 Mevlidi Nebi Haftası dolayısı ile Peygamberimiz, Cami ve İrşat Konulu Konferans düzenlendi.

Konferans Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde İhtisas ve Mesleki Eğitim Merkezleri Daire Başkanı Dr. Abdurrahman Akkuş'un konuşmacı olarak katıldığı Programa Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri Din Görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kurşunlu Camii İmam Hatibi Yadigar Ceylan Kur'an Tilavetinde bulundu. Açış Konuşmasında bulunan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı haftanın önemine değinerek Peygamberin İrşat Faaliyetlerinde Caminin merkez kabul edildiğini, Diyanet İşleri olarak çok önemli bir faaliyeti ifa ettiklerini aktardı.

2022 Yılı Diyanet İşlerli Başkanlığı tarafından Mevlidi Nebi yılı dolayısı ile hazırlanan sinevizyonun izlenmesi sonrası Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Musiki Korosu eser icrası sunuldu. Koro Şefliğini İslami İlimler Fakültesi Kur'anı Kerim Kıraati Hocası Eyyub Bozlakoğlu başkanlığında seslendirilen peygamberimize sevgiyi içeren eserler izleyenlerden tam not aldı. Konserin son kısmında Hafızlık Öğrencisi Hasan Kaan Denizin okuduğu sela ise büyük beğeni topladı. Programın son kısmında Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas ve Mesleki Eğitim Merkezleri Daire Başkanı Dr. Abdurrahman Akkuş Mevlidi Nebi Peygamberimiz Cami ve İrşat temasıyla verdiği Konferansta, peygamberimizin hayatından irşat örnekleri verdi. Hayatın her alanını sahabesiyle paylaşan ve tutarlı davranış sergileyen bir Peygamberin ümmeti olduğumuzu ifade eden Akkuş, Diyanet Camiası içinde de Peygamberi bir duruşu sahip olması gereken irşatçılar olduklarının altını çizdi. Haftanın bu düşünceleri daha yoğun hissettiğimiz bir dönem olduğunu özellikle Camiler ve Din görevlileri Haftasının Mevlidi Nebi Haftası ile birlikte kutlanmasının ayrıca önemli olduğunu aktardı. Program sonunda Muğla İl Müftülüğü tarafından hazırlanan hediye Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman tarafından misafir konuşmacı Dr. Abdurrahman Akkuş'a takdim edildi. Vali Yardımcısı Murat Kahraman da verdiği değerli bilgiler için Akkuş'a teşekkür etti.

Program günün hatırası olarak çekinilen fotoğraflarla son buldu. - MUĞLA