Vali Akbıyık Başkanlığında yeni yıl tedbirleri toplantısı yapıldı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamı içerisinde karşılamasını sağlamak amacıyla "Yeni Yıl Tedbirleri Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamların katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapılan toplantıda, ilçe bazlı hazırlıklar detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıda, sahadaki uygulamaların bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi ve kurumlar arası eşgüdümün en üst seviyede tutulması için ortak çalışma esasları gözden geçirildi. "7/24 Görev Başındayız" toplantısı kapsamında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından başta trafik düzeni ve kamu güvenliği olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda alınacak önlemler planlandı. Vali Akbıyık, tüm birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre görevinin başında olacağını vurgulayarak, halkın huzuru için tüm tedbirlerin titizlikle uygulanacağını belirtti. - MUĞLA