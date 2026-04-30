Muğla'da Ummuhan Korkut'un Ölümüne İlişkin Görülen Davada Eşi Yunus Korkut'a 14 Yıl Hapis

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşi Ummuhan Korkut'un ölümüne neden olmaktan yargılanan Yunus Korkut, "eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama" suçundan haksız tahrik uygulanmadan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Köyceğiz'de Ummuhan Korkut'un 22 Ocak 2025'te ölümüne ilişkin yargılanan eşi Yunus Korkut hakkındaki dava Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.

Duruşmaya müştekiler ile müşteki ve sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanık Yunus Korkut ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Mahkeme heyeti, sanık Korkut'u "eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama" suçundan 14 yıl hapis cezasına mahküm etti. Hakkında takdiri indirim uygulanmayan sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

"Bu, neticesi öngörülememiş bir eylem neticesinde oluşan bir ölüm değil"

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatı Perihan Ceviz Turasay, sanığın "haksız tahrik" gerekçesiyle öne sürdüklerine mahkemece itibar edilmediğini belirterek, heyetin alt sınırdan uzaklaşılarak 14 yıl hapis cezası tayin ettiğini söyledi.

Turasay, "Bizler ilk aşamadan itibaren ısrarla söylüyoruz, bu bir kasten yaralama dosyası değil. Bu, neticesi öngörülememiş bir eylem neticesinde oluşan bir ölüm değil. Dolayısıyla bizim burada kesinlikle Ummuhan'ın kasten sanık tarafından öldürüldüğü noktasındaki beyanlarımız devam edecek. Dolayısıyla bizler burada neticesi sebebiyle ağırlaşmış bir yaralama suçundan yapılan değerlendirmeyi asla kabul etmiyoruz. Kararı bu yönüyle istinaf edeceğiz" diye konuştu.

Ummuhan Korkut'un annesi Ayşe Bilen ise "sanığın en ağır cezayı almasını istediğini" bildirdi.

Korkut'un teyzesi Makbule İlhan da, "Adalet yerini bulmadı. Hakkını vermedi. Hakim bunun cezasını vermedi. İstediğimiz gibi ceza olmadı. Cezasının daha ağır olmasını istiyoruz" dedi.

Olayın geçmişi

Beyobası Mahallesi'nde 21 Ocak 2025'te meydana gelen olayda Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin bayıldığını ve ağzından köpük geldiğini bildirdi. Sağlık ekiplerince önce Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne götürülen Ummuhan Korkut, durumunun ağırlaşması üzerine Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunda çeşitli morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Korkut, ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak 28 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Korkut, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yunus Korkut'un "eşine sert vurmadığı" yönündeki savunmasına karşın, darp sonrası maktulün kısa sürede kusmuş halde bulunmasının eylemin ağırlığını gösterdiği belirtildi. İddianamede Korkut'un, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaynak: ANKA