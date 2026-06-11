Kadın cinayetinde 14 yıl hapis cezası istinafa taşındı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ummahan Korkut'un ölümüne ilişkin davada, eşi sanık Yunus Korkut hakkında "eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama" suçundan verilen 14 yıl hapis cezası istinafa taşındı. Sanığın kasten öldürme suçundan ceza alması istenen istinaf dilekçesinde, sanığın başvurusunda yer alan "Maktul bu çocuklara yemek hazırlayıp bakmayacaksa evliliğin ne gibi bir hükmü vardır" ifadelerine tepki gösterildi.

Köyceğiz ilçesinde eşi Ummahan Korkut'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Yunus Korkut hakkında verilen karar, katılan tarafça istinaf mahkemesine taşındı.

Ummahan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz Turasay tarafından sunulan istinaf dilekçesinde, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık hakkında verdiği hükmün suç vasfı yönünden hatalı olduğu ileri sürüldü.

Dilekçede, adli tıp raporları, tanık beyanları ve dosyadaki diğer delillere göre, sanığın eyleminin, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektidiği savunuldu.

Ummuhan Korkut'un ölüm nedeninin, künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama olduğu, olay öncesinde ise sistematik şiddet ve tehditlerin bulunduğu öne sürüldü.

İstinaf başvurusunda ayrıca bazı tanıkların dinlenmesine yönelik taleplerin reddedildiği, uzman raporu alınması yönündeki başvuruların kabul edilmediği ve çocuk tanığın beyanının usule aykırı şekilde hükme esas alındığı iddia edildi.

Öte yandan dilekçede, sanık tarafının istinaf başvurusunda yer alan "Maktul bu çocuklara yemek hazırlayıp bakmayacaksa evliliğin ne gibi bir hükmü vardır. O zaman evlenen herkes çocuklarını yetiştirme yurduna yazdırsın" ifadelerine de tepki gösterildi. Katılan taraf, söz konusu ifadelerin kabul edilemez nitelikte olduğunu belirterek, kadınların aile içindeki rolüne ilişkin bu yaklaşımın hukuki savunma sınırlarını aştığını savundu.

"MAHKEME FAİLE ADETA ÖDÜL GİBİ 14 YIL HAPİS CEZASI VERMİŞTİR"

Başvuruya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Ummahan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz, şu ifadeleri kullandı:

"Ummahan Korkut'un evli olduğu erkek Yunus Korkut tarafından vahşice katledilmesini konu alan dosya kapsamında, mahkeme, faili kasten öldürme suçundan cezalandırmak yerine, işlenen suçu eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama olarak nitelendirmiş ve faile adeta ödül gibi 14 yıl hapis cezası vermiştir. Mahkeme söz konusu karara dayanak olarak, sanığın söylemlerine ve olaydan sonraki anlara tanık olan sanığın ailesinin, yani Ummahan'ın senelerdir görmüş olduğu sistematik şiddete göz yumanların beyanlarına itibar etmiştir. Bunun karşısında ise Ummahan'ın annesi, erkek kardeşi ve tanığın beyanlarına 'Görgü tanığı olmadıkları' gerekçesiyle itibar edilmemiştir. Oysa dinlenen bu kişiler Ummahan'ın senelerdir maruz kaldığı sistematik şiddete dair beyanda bulunmuşlar, mağdurun annesi ise olaydan bir gün önce Yunus'un Ummahan'a 'Seni öldürürüm' dediğine şahit olduğunu ifade etmiştir."

"KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN KURULACAK BİR MAHKUMİYET KARARI BEKLİYORDUK"

Ummahan, senelerdir fail tarafından sistematik bir şekilde darp ediliyordu. Defalarca ölüm tehditlerine maruz kaldı. ve olay günü ise dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgelere göre yalnızca Yunus Korkut'un darbeleri neticesinde oluşan yaralanma sebebiyle vefat etti. Bütün bu hususlar dikkate alındığında, huzurdaki dosya kapsamında kasten öldürme suçundan kurulacak bir mahkumiyet kararı bekliyorduk. Ancak mahkemenin sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına ve taraflı tanık beyanlarına dayanarak kurmuş olduğu bu hüküm, kadın cinayetlerinde cezasızlık algısını besleyecek ve faillere cesaret verecek bir hüküm olmuştur. Cezasızlık politikasının işlememesi ve failler üzerinde caydırıcılığın sağlanması için bu tarz kararlarla değil, kadının böylesine sistematik bir şiddet mağduru olduğu böylesi dosyalarda indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararlarıyla karşılaşmayı umuyor, mücadelemizi sürdürüyoruz. Karara karşı istinaf kanun yoluna başvurduk."

"MAHKEME HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULAMADI"

Sanığın cezada indirim almak için her türlü yolu denediğine vurgu yapan Ceviz, "'Ummahan beni aldatıyor' diye verdiği numara, operatörün arama yönlendirme numarası çıktı. 'Beni aldattığı veriler ortaya çıkacak' dediği telefondan hiçbir suretle böyle bir veri çıkmadı. ve sanık ısrarla 'Ummahan'ı yemek yapmadığı' için dövdüm diyerek, Ummahan'ın yemek yapmadığı iddiasını darp edilmesine gerekçe olarak sunup haksız tahrik indirimi almaya çalıştı. Mahkeme ise bu söylemlerin hiçbirine itibar etmedi ve takdiri indirim ya da haksız tahrik indirimi uygulamadı. Ancak sanığın göğsünü gere gere haksız tahrik indirimi gerekçesi olarak ileri sürdüğü bu söylemler, bize toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin ne kadar hayati olduğunu ve bu ilkelerle yaşamanın bir zorunluluk olduğunu bir kez daha gösterdi" değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ocak 2025'te Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ummuhan Korkut, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 28 Ocak'ta yaşamını yitirmişti. Olayın ardından tutuklanan Yunus Korkut, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Nisan'da, "eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: ANKA