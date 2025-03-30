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Muğla'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi hayatını kaybederken, iki kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesi Beşkavak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil başka bir araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan bir kişi iftaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada İbrahim K. (22), Bilal K. (24), Tolga Ü. (21) ve Münire C. (36) hayatını kaybederken, Barış Ç. (22) ve Ramazan I. (23) ağır yaralandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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