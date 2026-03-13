Haberler

Stratonikeia ve Lagina kazılarında geleceğin restoratörleri yetişiyor

Yatağan ilçesindeki Stratonikeia ve Lagina Antik Kentlerinde yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları, tarihi gün yüzüne çıkartmanın yanında geleceğin restoratörlerine de eğitim sunuyor. Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, bu süreçte aktif rol alarak kültürel mirasa katkıda bulunuyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan ve Karia bölgesinin en önemli antik kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları, yalnızca tarihi gün yüzüne çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin restoratörlerinin yetişmesine de katkı sağlıyor.

Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında aktif olarak yer alıyor. Öğrenciler, 3+1 İSME programı kapsamında sahada gerçekleştirilen koruma ve onarım uygulamalarını uzmanların kontrolünde öğreniyor.

Dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik dönemden Osmanlı dönemine kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan önemli bir yerleşim olarak dikkat çekiyor. Lagina Antik Kenti ise antik dönemde Tanrıça Hekate'ye adanmış önemli bir kutsal alan olarak biliniyor ve Stratonikeia ile antik çağda kutsal bir yol ile birbirine bağlanmasıyla öne çıkıyor.

Kazı alanında yürütülen çalışmalar sayesinde öğrenciler, tarihi yapıların korunması ve restorasyonu konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak donanımlı restoratörler olarak yetişiyor. - MUĞLA

