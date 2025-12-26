Muğla'da termometreler sıfırın altını gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Muğla, soğukların etkisi altına girdi. Kentte sabahın ilk saatlerinde araç termometreleri-1 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji tarafından yapılan "soğuk hava dalgası" uyarısı Muğla'da etkisini hissettirmeye başladı. 26 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin kente giriş yapmasıyla birlikte, hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı. Güne oldukça soğuk bir havayla uyanan Muğlalılar, dondurucu bir sabahla karşılaştı. Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde sabahın erken saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar, termometrelerde -1 derece uyarısını gördü. Yol kenarlarında ve araç camlarında yer yer kırağı oluştuğu gözlendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede, yetkililer özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde ise üreticilerin "zirai don" riskine karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.