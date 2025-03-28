Muğla'da Sıfır Atık Günü'nde Moda ve Tekstilde Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında, Muğla Valiliği himayelerinde, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde Menteşe Kent Meydanı'nda "Moda ve Tekstilde Sıfır Atık Hedefine Doğru" temalı etkinlik düzenlendi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın katılımıyla gerçekleşen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve il protokolü de yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte, Muğla Halk Eğitimi Merkezi ve Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından açılan atölyelerle sıfır atık bilinci artırılırken, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturuldu. Katılımcılar, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen tekstil ürünlerini inceleme fırsatı buldu.

Ayrıca, Muğla Mavi Yeşil Okullar Projesi kapsamında açılan stantlarla çevre bilinci desteklendi ve katılımcılara sürdürülebilir yaşam konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Sıfır atık hareketinin önemine vurgu yapan yetkililer, özellikle moda ve tekstil sektöründe atıkların azaltılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve çevre dostu üretim süreçlerine yönelmenin gerekliliğine dikkat çekti. - MUĞLA