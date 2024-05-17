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Muğla'da, Şaban Ataş'ın cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan ve öldürülerek araziye bırakılıp üzeri taşla örtülen Şaban Ataş cinayeti kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla'da, Şaban Ataş'ın cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan ve öldürülerek araziye bırakılıp üzeri taşla örtülen Şaban Ataş cinayeti kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ataş'ın cansız bedeni 56 gün sonra bulundu. Olay, Ataş'ın boşandığı eşi Emine Karabulut'un bir televizyon programında yaptığı itirafla aydınlatıldı. Programda, Karabulut'un boşandığı eşi Ataş'ı, sevgilisi Burhanettin Öztürk'ün yaşanan kavga sonrası iple boğarak öldürdüğünü sonrasında beraber Ataş'ın cansız bedenini boş araziye bırakıp üzerini taşla örttüklerini anlatmıştı. Karabulut'un itirafı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emine Karabulut, Durkadın Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Mehmet Ataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seydikemer 22 Mart Muğla Suç Hukuk 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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