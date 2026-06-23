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Şehit eden astsubayın beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandı

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde 13 Haziran'da KADES ihbarına müdahale sırasında polis memuru Tayfun Baş’ı şehit eden ve eski eşini ağır yaralayan Astsubay Gökhan Yıldırım’ın tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Yıldırım’ın ailesinin organ bağışında bulunduğu öğrenildi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 13 Haziran'da KADES ihbarına müdahale sırasında polis memuru Tayfun Baş'ı şehit eden ve eski eşini ağır yaralayan Astsubay Gökhan Yıldırım'ın tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Yıldırım'ın ailesinin organ bağışında bulunduğu öğrenildi.

Yıldırım, Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'taki iş yerinde eski eşi H.S. ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarı üzerine buraya gelen polis memuru Tayfun Baş'ı ateşli silahla vurmuş, daha sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

Olayda yaralanan polis memuru Tayfun Baş, Gökhan Yıldırım ve eski eşi H.S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Menteşe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memuru Tayfun Baş, ertesi gün şehit olmuştu.

Hastanede tedavisi süren Astsubay Yıldırım'ın beyin ölümünün gerçekleştiği bilgisi alındı. Ayrıca ailesinin Yıldırım'ın organlarını bağışladığı öğrenildi.

Yaralı kadın H.S'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: ANKA
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