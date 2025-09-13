Muğla'da Okullarda Gıda Denetimleri Artırıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda ve öğrenci yurtlarında sunulan gıdaların güvenilirliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda, rutin denetimlerin yanı sıra ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarındaki kantin ve yemekhaneler, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri tarafından sıkı bir şekilde denetlendi. Denetimlerde, gıdaların sağlıklı ve hijyenik şartlarda hazırlanıp sunulduğu kontrol edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini garanti altına almak için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - MUĞLA