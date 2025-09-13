Haberler

Muğla'da Okullarda Gıda Denetimleri Artırıldı

Muğla'da Okullarda Gıda Denetimleri Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ile birlikte okullardaki gıda güvenilirliğini sağlamak için denetimlerini artırdı. Tüm eğitim kurumlarının kantin ve yemekhaneleri, gıda kontrol görevlileri tarafından sıkı bir denetimden geçirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda ve öğrenci yurtlarında sunulan gıdaların güvenilirliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda, rutin denetimlerin yanı sıra ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarındaki kantin ve yemekhaneler, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri tarafından sıkı bir şekilde denetlendi. Denetimlerde, gıdaların sağlıklı ve hijyenik şartlarda hazırlanıp sunulduğu kontrol edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini garanti altına almak için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.