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Muğla'nın kültürel mirası gelecek nesillere emanet

Muğla'nın kültürel mirası gelecek nesillere emanet
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Yatağan Fatih Ortaokulu öğrencileri, Muğla Menteşe Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek el sanatları ve yöresel mutfak gibi kültürel değerleri uygulamalı olarak tanıdı.

Muğla'da kültürel mirası koruma bilincini aşılamak ve yerel değerleri yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Yatağan Fatih Ortaokulu öğrencileri Muğla Menteşe Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Köklü kültürün izini süren öğrenciler, el sanatlarından yöresel mutfağa kadar Muğla'nın zenginliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Muğla'nın köklü geçmişini, geleneksel el sanatlarını ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Yatağan Fatih Ortaokulu anasınıfı ve 6/A sınıfı öğrencileri, düzenlenen özel bir programla enstitü bünyesinde ağırlandı.

Ziyaret kapsamında öğrencilere, Muğla'nın zengin el sanatları, yöresel mutfak kültürü ve asırlık geleneksel üretim yöntemleri uygulamalı olarak tanıtıldı. Uzman eğiticiler eşliğinde enstitüdeki atölyeleri gezen çocuklar, kültürel ögelerin geçmişten günümüze uzanan serüvenine tanıklık etti.

Yetkililer, yerel değerleri yaşatmak adına çıkılan bu yolculuğun önemine dikkat çekerek yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kültürel mirasımızı koruma bilincini aşılamak ve yerel değerlerimizi yaşatmak adına çıktığımız bu yolculukta, geleceğin teminatı çocuklarımızın gözlerindeki merak ve öğrenme isteği en büyük motivasyonumuz oldu. Muğla'nın değerlerine sahip çıkan tüm öğrencilerimize ve bu anlamlı ziyarete katkı sunan öğretmenlerimize teşekkür ederiz"

Geleceğin teminatı olan çocuklarda kültürel aidiyet duygusunu geliştirmeyi hedefleyen program, öğrencilerin atölyelerdeki heyecan dolu ve meraklı incelemelerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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