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Muğla'da Limon ve Greyfurt Bahçelerinde Zararlılarla Mücadele Başlatıldı

Muğla'da Limon ve Greyfurt Bahçelerinde Zararlılarla Mücadele Başlatıldı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde limon ve greyfurt bahçelerinde zararlılarla mücadele kapsamında incelemelerde bulunuldu. Ortaca Tarım ve Orman Müdürlüğü, artan zararlılar nedeniyle bölge üreticilerine destek vereceğini açıkladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde limon ve greyfurt bahçelerinde zararlılarla mücadele kapsamında incelemelerde bulunuldu.

Mikro iklimin sağladığı avantajlar nedeniyle artan zararlıların tespiti sonrası, Ortaca Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere destek olacağını duyurdu.

Ortaca İlçesi'ne bağlı Fevziye Mahallesi'nde, üreticilerin talepleri doğrultusunda limon ve greyfurt bahçelerinde kapsamlı bir inceleme yapıldı.

Bölgedeki mikro iklim şartları nedeniyle limon ve greyfurt bahçelerinde yoğun şekilde pasböcüsü zararlısı ve kırmızı örümcek zararlısının tespit edildiği bildirildi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımda sağlıklı verim için zararlılarla mücadele etmenin elzem olduğunu vurguladı. Yapılan incelemelerin ardından, topyekün bir mücadele programı belirlenerek, üreticilerin yanında olacaklarının altını çizdiler.

Zararlılarla mücadele çalışmaları, kaliteli ürünler ve daha verimli bahçeler için kararlılıkla sürdürüyor. Tarım sektörü, zararlılarla etkin mücadele sayesinde daha sağlıklı ve verimli bir geleceğe adım atmayı hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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