Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Güncelleme:
Dalaman'da bir kişi, sahilde hareketsiz yatan bir erkek cesedini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin parçalanmış halde olduğunu tespit etti. Kimliği belirsiz ceset Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Dalgakıran mevkisinde dolaşan bir kişi, sahilde hareketsiz yatan birini fark etmesi üzerine durumu 112'ye bildirdi.

PARÇALANMIŞ OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz kişinin ölü ve parçalanmış halde olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

