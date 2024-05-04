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Muğla'da Karadere İlkokulu'nda Keşkek Günü Kutlaması

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde bulunan Karadere İlkokulu, yöresel lezzetler ve topluluk ruhunu kutlamak için keşkek günü düzenledi. Etkinlik, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yanı sıra Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur'un da katılımıyla renklendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde bulunan Karadere İlkokulu, yöresel lezzetler ve topluluk ruhunu kutlamak için keşkek günü düzenledi.

Seydikemer İlçesi, Karadere Mahallesi'nde bulunan Karadere İlkokulu, köklü bir gelenek olan Keşkek Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladı. Etkinlik, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yanı sıra Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur'un da katılımıyla renklendi.

Geleneksel Keşkek Günü, Karadere İlkokulu'nun ev sahipliğinde, yöresel lezzetlerin ve topluluk ruhunun ön planda olduğu bir etkinlik olarak dikkat çekti. İlkay Şumur, etkinlik sonrasında Karadere İlkokulu ve Karadere Ortaokulu öğretmenleriyle öğretmenler odasında bir araya gelerek, eğitim üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve okul aile birliği üyelerine teşekkürlerini ileten İlkay Şumur, bu tür etkinliklerin toplumun kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmada önemli bir rol oynadığını vurguladı. Keşkek Günü, hem eğitim camiasını hem de yerel topluluğu bir araya getirerek, geleneksel Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden birini onurlandırdı.

Keşkek günü Karadere Mahallesi'nin zengin kültürel dokusunu ve toplumsal dayanışmasını sergileyen bir festival havasında geçerken, etkinlik bölgenin geleneksel mutfak sanatlarını ve topluluk değerlerini kutlayan bir buluşma noktası olarak öne çıktı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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