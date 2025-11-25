Muğla'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü

(MUĞLA) - Muğla Ortacalı kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Ortaca'da 110 Cadde kavşağında toplanan çok sayda kadın, destek için gelen erkeklerle beraber Atatürk Bulvarı üzerinde ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyerek Cumhuriyet meydanında basın açıklamasında bulundu. Açıklamayı Ortaca Kadın Platformu adına Döndü Taka Çınar okudu. Açıklama şu şekilde:

"Şiddetin hiçbir bahanesi yoktur! Gelin, yan yana duralım. Birlikte güçlenelim, birlikte değiştirelim! Bugün,sıradan bir gün değil, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü. 25 Kasım'ı bize miras bırakan, Mirabel kardeşler şahsında tüm katledilen kadınları saygıyla anıyoruz. Bugün, kadınların yüzyıllardır kurulu düzene karşı sürdürdüğü mücadelenin adıdır. ve biz biliyoruz ki: Bu ülkenin karanlığına rağmen, kadınların dayanışması hala en büyük ışık, en büyük cesarettir.

OECD verilerine göre, kadına şiddette yüzde 38 ile OECD ülkeleri arasında birinci olan ülkemizde kadınlar sadece şiddet görmüyor; yok sayılıyor, susturuluyor, yalnız bırakılıyor, öldürülüyor. Tecavüzler örtbas ediliyor, cinayetlere intihar süsü veriliyor, failler korunuyor. İktidarın Aile Yılı ilan ettiği 2025 yılının ilk 10 ayında 317 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine aynı sorularla karşı karşıyayız. Kadınlar neden hala güvende değil? Neden hala sokakta, evde, işyerinde, okulda, hastanede, hatta Mecliste bile şiddete, tacize, mobinge uğruyor, neden kadın cinayetleri önlenmiyor? Kadın cinayetlerini durdurmak, şiddeti önlemek, yaşamı güvenceye almak devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi gerekir."