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Muğla'da İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'da İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
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Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı başkanlığında Menteşe İlçesi Akçaova Kur'an Kursu'nda yapılan istişare toplantısında, dini hizmetlerin kalitesinin artırılması üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın başkanlığında, Menteşe İlçesi Akçaova Kur'an Kursu'nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, dini ve hayri hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ele alınarak, katılımcılar arasında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. İl Müftüsü Yaşar Çapçı, toplantıya ev sahipliği yapan Akçaova Kur'an Kursu yetkililerine teşekkür ederek, "Ev sahipliği vesilesiyle Akçaova Kur'an Kursu hocalarımıza ve değerli katkılarıyla toplantımıza katılım sağlayan tüm ilçe müftülerimize şükranlarımı sunarım" diye konuştu.

İstişare toplantısının ardından müftüler, kurs binasında incelemelerde bulundu. Kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet eden müftüler, kurs faaliyetleri hakkında da bilgi aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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