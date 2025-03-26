Muğla'da Hükümlülere Turizm Alanında İş İmkanı

Muğla'da denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin turizm alanında istihdam edilmeleri için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile bir oteller zinciri arasında protokol imzalandı.

Bodrum'dan Alanya'ya kadar uzanan sahil bandında 16 tesisiyle hizmet veren oteller zinciri, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin otellerinde istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla mevsimlik olarak personel istihdam edecek. Hükümlüler cezalarını çalışarak ödeyecek.

Protokol imza törenine; Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Korkmaz Peker, şirketin Türkiye temsilcisi Kaan Şahinalp ve otelin Bodrum Genel Müdürü S. Murat Demirel katıldı.

Şirketin Türkiye temsilcisi Kaan Şahinalp, "Çalışanlarımıza sağladığımız imkanları, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile oluşturacağımız protokol vesilesi ile denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler için de sağlamak istiyoruz. Bu protokol, kurumların güçlü yanlarını bir araya getirerek, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin İş Kanunu hükümlerine göre tesislerimizde mevsimlik personel statüsünde çalıştırılmalarını, kişisel gelişimlerini desteklemeyi, iyileştirilmelerini sağlamayı, iş ve istihdam olanağı sağlanarak yeniden topluma kazandırılmasına yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır" dedi.

Protokol imza töreninde konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Bu protokol denetimli serbestlikten yararlanan ve eski hükümlülerimiz için çok önemli. Hükümlülerimiz hem yeni meslek öğrenecek hem de cezalarının infazı turistik tesislerde gerçekleşecek. Bakanlığımız Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüze, Denetimli Serbestlik Dairesi Başkanlığımıza ve projemize destek veren şirketimize teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA