Muğla'da Gübre Denetimleri: DNA Takip ile İzlenebilirlik Sağlanıyor

Muğla'da, azotlu gübrelerin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla DNA takip denetimleri gerçekleştirildi. İl genelinde 41 gübre numunesi kontrol edilirken, bir üründe tespit edilen olumsuz sonuç nedeniyle numune detaylı analiz için laboratuvara sevk edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, 10 - 19 Kasım 2025 tarihleri arasında, ildeki Gübre Dağıtıcı Belgeli işyerlerine yönelik kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimlerin temel amacı, Patlayıcı Madde Yapımında Kullanılabilen Azotlu Gübrelerin İzlenebilirliği Tebliği kapsamında, gübrelerin üretimden son kullanıcıya kadar güvenli bir şekilde takip edilmesini sağlamak olduğu öğrenildi.

Denetimlerde, Gübre Takip Sistemi (GTS) kapsamında gübre çuvallarına zorunlu olarak uygulanan DNA püskürtme işlemleri kontrol edildi. Alanında yetkili ekipler, DNA'nın varlığını ve doğruluğunu tespit etmek için özel DSPN cihazı ile analizler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen bu denetimler sonucunda il genelinde toplam 41 adet gübre numunesi alınarak incelendi. Yapılan kontrollerde, bir üründe olumsuz sonuç tespit edildi. Bu ürünle ilgili kesin kanaate varmak üzere, numune Bakanlık gözetiminde yeniden analiz edilmek üzere yetkili laboratuvara gönderildi.

Gübre denetimleri, Muğla merkez ve çevre ilçelerde geniş bir alana yayıldı. Denetim faaliyetleri; Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde, İl/İlçe Müdürlüklerinin Gübre Denetçi Belgeli personeli ve GTS görevlileri tarafından titizlikle yürütüldü.

Yetkililer, tarımsal üretimde güvenliği ve izlenebilirliği artırmak amacıyla gübre denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların şüpheli gördükleri durumları ilgili kurumlara bildirmeleri gerektiğini belirtti. - MUĞLA