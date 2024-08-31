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Muğla'da Göktepe Mahallesi'nde Yağmur Duası

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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde halk, kurak geçen mevsim nedeniyle yağmur duasına çıktı. Mahalle sakinleri, tarım arazilerinin zarar görmemesi ve su kaynaklarının yetersiz kalmaması için dualar etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde, halk mevsimin kurak geçmesi nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Göktepe Mahallesi sakinleri, bu yıl beklenenden az yağış alan bölgede tarım arazilerinin zarar görmemesi ve su kaynaklarının yetersiz kalmaması için bir araya geldi. Geleneksel olarak yapılan yağmur duası etkinliğinde, mahalle halkı hem tarlalarının bereketi hem de hayvanlarının suya erişimi için dualar etti. Yağmur duası, Göktepe Mahalle imamı Yeter Kurt tarafından yönetildi ve dua sırasında mahallenin ileri gelenleri, gençler ve çocuklar da hazır bulundu. Mahalle sakinleri, yapılan duaların kabul olmasını umduklarını ifade ederken, Göktepe Mahalle Muhtarı İsrafil Kaçar da yağmur duasına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Duaların ardından mahalle halkı imece usulü hazırladıkları yemekleri ikram etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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