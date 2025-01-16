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Muğla'da Gençlik Hizmetlerinde Yerinde Rehberlik Programı Düzenlendi

Muğla'da Gençlik Hizmetlerinde Yerinde Rehberlik Programı Düzenlendi
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Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik İl Koordinatörlüğü tarafından organize edilen program, gençlerin manevi değerlerle buluşturulmasının önemini vurguladı. Muğla İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli sunumlar ve bilgilendirmeler yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik İl Koordinatörlüğü tarafından organize edilen Gençlik Hizmetlerinde Yerinde Rehberlik Programı, Muğla İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gençlik hizmetlerinin toplumsal dayanışma ve manevi gelişim üzerindeki etkisine dikkat çeken program, geniş bir katılımla düzenlendi. Muğla İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa; İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral, Din Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Elmas, Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Eren, 13 ilçenin koordinatörleri ve manevi danışmanlar katıldı. Program, Manevi Danışman Mehmet Ali Atıcı'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından sinevizyon gösterimiyle katılımcılar bilgilendirildi.

Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Yaşar Çapçı, gençlik hizmetlerinin önemini vurguladı. Çapçı, "Gençlerin manevi değerlerle buluşturulması, toplumun geleceğini şekillendiren önemli bir görevdir. Bu tür rehberlik çalışmalarının, gençlerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Diyanet Gençlik İl Koordinatörü Cüneyt Çakır programda 2024 yılı gençlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Çakır, gençlerin dini ve manevi değerlerle buluşturulmasının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, planlanan projeleri tanıttı.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Şefi Murat Demir ve Eğitim Uzmanı İbrahim Halil Onur, gençlik hizmetlerinde rehberlik konulu sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlarda, gençlerin manevi gelişimi için öneriler ve rehberlik çalışmalarının yöntemleri ele alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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