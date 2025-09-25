Haberler

Muğla'da Genç, Annesini Av Tüfeğiyle Öldürdü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 22 yaşındaki Soner S, annesi Durgül S'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Durgül S'nin cenazesi adli tıpa kaldırıldı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Nasuhdede Mahallesi'nde bir genç, annesini av tüfeğiyle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Soner S, annesi 64 yaşındaki Durgül S'ye evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle ateş etti. Kafasından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Soner S. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Durgül S'nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
