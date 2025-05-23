Muğla'da 'Fıtratın Korunması ve Aile' Konferansı Düzenlendi

Muğla İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla "Fıtratın Korunması ve Aile" temalı bir konferans düzenlendi. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Karatay Vaizi Fatma Hale Sağım konuşmacı olarak katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa; Muğla İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Temsilcisi Uzman Vaiz Nesibe Orman, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları Muğla Temsilcisi Hilal Çapçı, Engelli Koordinatörü Gülsüm Toraman ile Muğla İl Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çok sayıda kadın dinleyici katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, ailenin toplum içindeki temel rolüne dikkat çekerek, "2025 yılının Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesi sebebiyle il genelinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Aile yapımızı güçlendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına düzenlediğimiz bu tür programlara katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA