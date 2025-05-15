Muğla'da Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yaratmak İçin Anlamlı Konvoy

Muğla'da Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yaratmak İçin Anlamlı Konvoy
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen konvoy, engelli bireylerin toplumla güçlü bir bağ kurması ve farkındalık yaratması amacıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali ve çeşitli resmi kurumların katılımıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

Muğla'da Engelliler Haftası'nda anlamlı konvoy

MUĞLA - Muğla'da Engelliler Haftası kapsamında; UMKE, jandarma, 112 Acil Sağlık, polis ve Muğla AFAD ekiplerinin katılımıyla düzenlenen konvoyla engelli bireyler toplumla güçlü bir bağ kurarak farkındalık mesajı verdi.

Muğla Engelliler Derneği ve Beyaz Ay Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen araç konvoyu, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendi. Etkinliğe engelli bireyler, aileleri ve gönüllüler yoğun ilgi gösterdi. Günün ilk etkinliği saat 09.00'da Muğla Valiliği önünde başladı. Engelli bireyler, burada Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a özel bir gösteri sundu. Davul zurna eşliğinde sahneye çıkan engelli bireyler, zeybek oynayarak hem izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı hem de büyük alkış aldı.

Valilik önündeki gösterinin ardından, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan araç konvoyu şehir merkezinde farkındalık turu attı. Engelli bireylerin de yer aldığı korteje, UMKE, jandarma, 112 Acil Sağlık, polis ve Muğla AFAD ekiplerine ait araçlar eşlik etti. Konvoy şehirdeki birçok caddeyi dolaşarak vatandaşlara Engelliler Haftası'nın anlam ve önemini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Yerel
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi! Hakaretler havada uçuştu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ford, fren fonksiyonu kaybı nedeniyle 273 bin aracını geri çağırdı

Otomotiv devi 273 bin aracını geri çağırdı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 1 kişi ağır yaralandı

Plajda köpek balığı alarmı! Yüzen kişiye saldırıp ağır yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.