Muğla'da Dünya Çölyak Günü etkinliği düzenlendi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla çölyak hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Programda, çölyak hastalığının anlam ve önemine vurgu yapmak için konuşmalar gerçekleştirildi. Muğla Çölyak Derneği Kurucusu Emine Uysal ve Dernek Başkanı Nilgün Atabay, çölyak hastalığı hakkında bilgi vererek sağlıklı ve glütensiz beslenmenin önemini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da sağlıklı beslenmenin önemine değinerek, okullarda öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirtti. Ayrıca, çölyak hastalarının sadece yemek seçenekleriyle değil, duygusal ve sosyal zorluklarıyla da ilgilenilmesi gerektiğini vurguladı.

Program, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik konseri ve aileler arasında düzenlenen çölyak temalı bilgi yarışmasıyla devam etti. Yarışmanın birincisine ödül takdim edildi ve davetli öğrencilere glütensiz ürünler hediye edilerek program sonlandırıldı.

Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen program, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl milli eğitim birim amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. - MUĞLA