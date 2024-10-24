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Muğla'da Dron Destekli Kaçak Avcılık Denetimi Yapıldı

Muğla'da Dron Destekli Kaçak Avcılık Denetimi Yapıldı
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Muğla ve Marmaris Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, dron destekli denetimlerde kaçak avcılık yapan iki kişiyi tespit ederek toplam 36 bin 360 TL para cezası kesildi. Ayrıca doğaya verdikleri zararın telafisi için 2 bin 500 TL tazminat talep edildi.

Muğla ve Marmaris Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, dron destekli kaçak avcılık denetimi gerçekleştirdi.

Doğal yaşamın korunması amacıyla düzenlenen operasyonda, yasa dışı avcılık yapan iki kişi tespit edilerek müdahale edildi. Denetimler sonucunda, kaçak avcılıkla suçlanan şahıslara toplamda 36 bin 360 TL para cezası kesildi. Ayrıca, doğaya verdikleri zararın telafisi için 2 bin 500 TL tazminat talep edildi.

Kaçak avcılıkla mücadele eden ekipler, benzer denetimlerin sıklaştırılacağını belirterek, doğal kaynakların korunması için vatandaşlardan da destek istedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmaris

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