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Muğla'da Çalılık Yangını: 500 Metrekare Alan Zarar Gördü

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan çalılık yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 metrekare alan zarar gördü ve inceleme başlatıldı.

Çalılık yangınında 500 metrekare alan zarar gördü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan çalılık yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, yangında 500 metrekare alan zarar gördü.

Yangın, Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yangında 500 metrekarelik çalılık alan ve içerisinde 10 çam ağacı ile 3 zeytin ağacı zarargördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Yerel
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