Muğla'da tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı

Muğla'nın turistik ilçelerinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini geçiren yerli turistlerin dönüş yolculuğu başlarken yollarda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Bodrum, Datça gibi turistik ilçelerinde 9 günlük bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar dönüş yolunda yoğunluk oluşturmaya başladı. Tatilcilerin dönüş yolcuğunun başlaması ile birlikte Devran Yokuşu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Dönüş yolundaki araç trafiğini azaltmak ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde seyretmesi amacıyla trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bayram süresince Muğla'ya yaklaşık 300 bin aracın giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı