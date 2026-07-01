Muğla Emniyetinde rütbe terfi töreni

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz'in katılımıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde 2026 Yılı Rütbe Terfi Töreni gerçekleştirildi.

Törende, gösterdikleri üstün görev anlayışı, özveri ve başarılı hizmetleri dolayısıyla bir üst rütbeye terfi etmeye hak kazanan personele yeni rütbeleri takdim edildi. 2026 yılı rütbe terfileri kapsamında 6 Komiser Yardımcısı, 24 Komiser, 11 Başkomiser, 1 Emniyet Amiri ve 1 Emniyet Müdürü olmak üzere toplam 43 personel bir üst rütbeye terfi etti.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, terfi eden personeli tebrik ederek yeni rütbelerinin kendilerine, ailelerine, Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne ve Türk Polis Teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı