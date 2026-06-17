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Kavaklıdere'de Bircan öğretmen sevenlerini üzdü

Kavaklıdere'de Bircan öğretmen sevenlerini üzdü
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde uzun yıllar sınıf öğretmenliği yapan Ebru Bircan, 40 yaşında rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde uzun yıllar sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ebru Bircan, bir süredir mücadele ettiği rahatsızlık nedeniyle 40 yaşında yaşamını yitirdi.

2014-2025 yılları arasında Kavaklıdere Menteşe İlkokulu'nda görev yapan Bircan'ın vefat haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra öğrencileri, meslektaşları, veliler ve tüm eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Görev yaptığı süre boyunca birçok öğrencinin hayatına dokunan Ebru Bircan'ın vefatı, Kavaklıdere'de derin bir üzüntüyle karşılandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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