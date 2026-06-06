Muğla'da '06.06.2026' tarihi nikah yoğunluğu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde evlilik tarihlerinin özel ve akılda kalıcı olmasını isteyen çiftler, 06.06.2026 tarihinde nikah dairelerine akın etti.

Hayatlarını birleştirmek için bu özel günü seçen çiftler, Konakaltı Kültür Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu. Gün boyu süren nikah maratonunda 7 çift dünya evine girdi.

Bu özel tarihi aylar öncesinden planlayarak nikah günü alan şanslı çiftlerden biri de Onur Aykaç ve Dilara Kuş oldu. Yakınlarının ve sevdiklerinin şahitliğinde Konakaltı Kültür Merkezi'nde bir ömür boyu mutluluğa "Evet" diyen genç çiftin heyecanı gözlerinden okundu.

Nikah töreni öncesi mutluluğunu dile getiren çiçeği burnunda gelin Dilara Kuş, tarih seçiminin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugünü uzun zamandır planlıyoruz. Düğün tarihimiz 6-6 gidiyor çok mutluyuz"

Takvimlerin 06.06.2026'yı göstermesi nedeniyle ilçede yoğunluk yaşandı. Evlenmek için özellikle bu günü tercih eden 7 ayrı çift, gün boyunca Konakaltı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı