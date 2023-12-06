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Muğla Büyükşehir Belediyesi Kış Yardımlarını Sürdürüyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kara kış yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yakacak ve maddi destek sağlanıyor. Bugüne kadar 11 bin 195 çuval odun yardımı yapıldı.

Kış mevsiminin kendisini hissettirmeye başladığı bugünlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ve projeleri ile vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Kara kış yardımı ile vatandaşların bu soğuk günlerde yanında olan Büyükşehir Belediyesi yakacak desteği dağıtımını da sürdürüyor.

Kara kış yardımı çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yakacak ve maddi destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi özellikle kış aylarında yakacak ve maddi desteğin yanı sıra Kırsaldaki Çınarlar, Evde Bakım, Hasta Nakil, Soğuktan Sıcağa hizmetleri ile de vatandaşların yanında oluyor. Evlerine misafir olunan vatandaşların tedavisi, küçük tadilat işleri, soba kurulumu ve daha birçok konuda yanında olunuyor.

11 Bin 195 çuval yakacak desteği sağlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kara kış yardımlarında il genelinde yakacak yardımına da devam ediyor. Bugüne kadar Bin 125 aileye 11 bin 195 çuval odun yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi bu yardımlara da Aralık ayı itibarı ile sürüyor.

Muğla genelinde Bin 426 mezarlık alanına sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu alanlarda bakım, onarım, temizlik, tabela, kuş yuvası yapım çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. İl genelinde mezarlık alanlarında yapılan temizlik, bakım, budama çalışmaları sırasında ortaya çıkan ağaç dalları ve kurumuş odunlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından küçültülüp yakacak haline getiriliyor. Yakacak haline getirilen odunlar yine Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ailelere soğuk kış günlerinde yakacak desteği olarak dağıtılıyor.

Başkan Gürün; "Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın içini ısıtan hizmetlerle yanındayız"

Yerel yönetimler olarak yollardan, altyapıya, ulaşımdan tarıma vatandaşları için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sosyal belediyecilik alanında proje ve hizmetleri ile de vatandaşların dört mevsim yanlarında olduklarını belirtti.

Başkan Gürün; "Her mevsimi ile insanları kendine hayran bırakan Muğla'mızda Büyükşehir Belediyesi olarak proje ve hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Altyapıdan ulaşıma, tarımdan çevreye şehrimizi geleceğe taşıyan hizmetleri hayata geçirirken bizlerin baş tacı vatandaşlarımıza dokunan projelerle onların yanlarında oluyor evlerine misafir oluyoruz. Özellikle kış aylarının kendisini hissettirdiği bugünlerde kara kış yardımlarımızla bir nebze olsun hemşehrilerimizin içini ısıtmaya çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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