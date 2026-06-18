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Gazeteci Ali Osman Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Muğla'da uzun yıllar gazetecilik ve fotoğrafçılık yapan, basın camiasının sevilen ismi Ali Osman Kılıç, 77 yaşında hayatını kaybetti. Ortaca'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

(MUĞLA) - Muğla basınının duayen isimlerinden Ali Osman Kılıç, Ortaca'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da uzun yıllar gazetecilik ve fotoğrafçılık yapan Ali Osman Kılıç, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek dün hayatını kaybetti. Basın camiasının sevilen isimlerinden Kılıç, Ortaca'da düzenlenen cenaze töreninin ardından bugün toprağa verildi.

Yeni Asır, Hürriyet, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve çeşitli yerel gazetelerde yıllarca muhabirlik ve fotoğrafçılık görevlerinde bulunan 77 yaşındaki Ali Osman Kılıç'ın vefatı, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Kılıç için ilk olarak Karaburun mahallesinde bulunan evinin önünde helallik alındı ardından Ortaca Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine ailesi, yakınları, gazeteci meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ali Osman Kılıç'ın naaşı, Ortaca Merkez Mezarlığı'nda geçmiş olduğumuz yıllarda trafik kazasında hayatını kaybeden Damadı Muzaffer Yiyit'in yanında dualarla toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
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