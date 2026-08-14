Erzurum İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı İspir'de Gerçekleştirildi
Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı başkanlığında, din hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve kurum içi koordinasyonu güçlendirmek amacıyla İspir'de düzenlenen toplantıya il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda dini hizmetler, eğitim faaliyetleri, cami ve Kur'an kursu çalışmaları ile gelecek dönem projeleri değerlendirildi. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın başkanlığında, il genelindeki din hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve kurum içi koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen ilçe müftüleri istişare toplantısı İspir ilçesinde yapıldı.
İl müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; il ve ilçelerde yürütülen dini hizmetler, eğitim faaliyetleri, cami ve Kur'an kursu çalışmaları ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.
Program, yapılan istişarelerin ardından iyi dilekler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi