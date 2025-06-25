MUFSAD, Uluslararası Fotoğraf Yarışmalarında 125 Ödül Kazandı

MUFSAD, Uluslararası Fotoğraf Yarışmalarında 125 Ödül Kazandı
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Muş Fotoğraf ve Sanat Derneği (MUFSAD), son bir ayda katıldığı uluslararası fotoğraf yarışmalarında 125 ödül kazanarak Muş'un adını duyurdu. Dernek, 20 bin fotoğraf arasından sıyrılarak büyük bir başarı elde etti.

Muş Fotoğraf ve Sanat Derneği (MUFSAD), son bir ayda katıldığı uluslararası yarışmalarda 125 ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye başta olmak üzere Guatemala, Nikaragua, Angola, Sırbistan, İzlanda, Kenya ve Kongo gibi ülkelerde düzenlenen fotoğraf yarışmalarında ödüller kazanan MUFSAD, Muş'un adını uluslararası arenada başarıyla duyurdu. Daha önce "Dünyada Barış Ödülü"ne layık görülen dernek, bu kez 20 bin fotoğraf arasından sıyrılarak 750 sanatçının yer aldığı yarışmalarda dikkat çekti.

Elde edilen başarı ile ilgili açıklamada bulanan Dernek Başkanı Sezgin Hatipağaoğlu, "Ülkemizi ve ilimizi temsil etmek bizler için onur. Bu başarı bize daha büyük projeler için ilham veriyor" dedi. Hatipağaoğlu, ayrıca yönetim kurulu üyesi Filiz Köprülü'ye katkılarından dolayı teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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