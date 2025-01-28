Müezzin Kurtlarla Yüzleşti: Akyazı Mahallesi'nde İlginç Anlar

Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde sabah namazına gitmek üzere yola çıkan müezzin, karşısında dört kurt gördü. Sopayla kurtları uzaklaştırmayı başaran müezzin, son anda camiye girerek kendini kurtardı.

Erzincan merkeze bağlı Akyazı Mahallesi'nde gecenin sabah saatlerine yakın ilginç bir olay yaşandı. Gece boyunca yiyecek arayan kurt sürüsü, sabah namazına gitmek için yola çıkan Saray Camii Müezzini Çağlar Kaleli'nin karşısına çıktı.

Söz konusu olay, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kurtların çevrede yiyecek arayışı içinde olduğu dikkat çekti. Müezzin Çağlar Kaleli, namaz vaktinin yaklaşmasıyla camiye gitmek için yola koyulurken bir anda dört kurtla karşılaştı. Panik yapmayan Kaleli, elindeki sopayı yere vurarak ve ayaklarıyla yüksek sesler çıkararak kurtları uzaklaştırmayı başardı.

O anları anlatan Çağlar Kaleli, "Geçen gün Cumartesi günü sabah namazına gelirken dört tane kurtla karşılaştım. Elimde sopa vardı, bir tanesi bana doğru gelmeye çalıştı, ben sopayı yere vurarak, ayaklarımı yere vurarak bana yaklaşmasını engelledim. Beni görünce hemen bahçeye atladı, diğer üç tanesi de hemen uzaklaştılar. Bende uzaklaşmalarını fırsat bildim hemen caminin bahçesine girdim" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN