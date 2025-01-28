Üye Girişi
Haberler
Emniyet'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Emniyet'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı

Gezi Parkı soruşturmasında menajer Ayşe Barım tutuklandı
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Soruşturmada çarpıcı detay! Ayşe Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal ettiklerini itiraf etti

Netanyahu'yu ateşkes de durdurmadı! Korkunç itiraf

Müezzin Kurtlarla Yüzleşti: Akyazı Mahallesi'nde İlginç Anlar

Müezzin Kurtlarla Yüzleşti: Akyazı Mahallesi'nde İlginç Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde sabah namazına giden müezzin, karşısında çıkan dört kurtla karşılaştı. Sopasıyla kurtları uzaklaştırmayı başaran müezzin, camiye girmeyi başardı.

Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde sabah namazına gitmek üzere yola çıkan müezzin, karşısında dört kurt gördü. Sopayla kurtları uzaklaştırmayı başaran müezzin, son anda camiye girerek kendini kurtardı.

Erzincan merkeze bağlı Akyazı Mahallesi'nde gecenin sabah saatlerine yakın ilginç bir olay yaşandı. Gece boyunca yiyecek arayan kurt sürüsü, sabah namazına gitmek için yola çıkan Saray Camii Müezzini Çağlar Kaleli'nin karşısına çıktı.

Söz konusu olay, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kurtların çevrede yiyecek arayışı içinde olduğu dikkat çekti. Müezzin Çağlar Kaleli, namaz vaktinin yaklaşmasıyla camiye gitmek için yola koyulurken bir anda dört kurtla karşılaştı. Panik yapmayan Kaleli, elindeki sopayı yere vurarak ve ayaklarıyla yüksek sesler çıkararak kurtları uzaklaştırmayı başardı.

O anları anlatan Çağlar Kaleli, "Geçen gün Cumartesi günü sabah namazına gelirken dört tane kurtla karşılaştım. Elimde sopa vardı, bir tanesi bana doğru gelmeye çalıştı, ben sopayı yere vurarak, ayaklarımı yere vurarak bana yaklaşmasını engelledim. Beni görünce hemen bahçeye atladı, diğer üç tanesi de hemen uzaklaştılar. Bende uzaklaşmalarını fırsat bildim hemen caminin bahçesine girdim" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Edip Akbayram'ın ilk sözü 'Atatürk' oldu
img

Ünlü oyuncu üçüncü kez kansere yakalandı
img

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırgandan pişkin savunma
Bursa'da iki çocuğunu rehin alan babayı ikna çalışmaları sürüyor

Baba, iki çocuğunu rehin aldı! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı
Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldılar

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.