Mudurnu'ya Yeni Emniyet Müdürü Atandı

Mudurnu'ya Yeni Emniyet Müdürü Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Hasan Tokgöz, görevine başladı ve ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışacaklarını açıkladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine atanan Emniyet Müdürü Hasan Tokgöz, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki görev yerinden Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Hasan Tokgöz, ilçeye gelerek mesaisine başladı.

Tokgöz, makamında yaptığı açıklamada, Mudurnu'nun huzur ve güvenliğinin sağlanması için ekibiyle birlikte gayretle çalışacaklarını belirtti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affettiği 9 kişi arasında dikkat çeken isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affettiği 9 kişi arasında dikkat çeken isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

İstanbul konseri sonrası mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.