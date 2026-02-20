Bolu'da 8 asırlık gelenek Ramazan'da da sürdürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 8 asırdır geleneksel olarak yapılan esnaf duası, bu hafta da cuma selasından sonra yoğun katılımla yapıldı. İlçede gelenekselleşen hayır ekmeği, lokum ve pilav dağıtımı, Ramazan ayı dolayısıyla yapılmadı.

Mudurnu'da geleneksel olarak gerçekleştirilen esnaf duası, bu hafta da dualar eşliğinde yapıldı. Cuma namazı öncesinde başlayan programa çevre mahallelerden ve ilçe merkezinden çok sayıda vatandaş katıldı. Asırlardır sürdürülen esnaf duası için şehir dışından gelen ziyaretçiler de etkinlikte yer aldı. Geleneğe göre ayakta çalışan esnaf oturarak, oturarak çalışan esnaf ise ayakta dua etti. İlçede esnaf duasının ardından gelenek haline gelen hayır ekmeği, lokum ve pilav dağıtımı ise Ramazan ayı dolayısıyla bu kez dağıtılamadı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı