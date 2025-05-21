Mudurnu'da 8 Kadın El Emeği Sergisi Düzenledi

Mudurnu'da 8 Kadın El Emeği Sergisi Düzenledi
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde halk eğitim kursu ile dikiş öğrenen 8 kadın, el emeği ürünlerini sergiye sundu. Sergi, yoğun ilgiyle karşılandı ve köyde geleneksel oyunlarla açılışı yapıldı.

8 kadın halk eğitimde öğrendiği işçilikle el emeği ürünlerle sergi açtı

Maharetli 8 kadının sergisi yoğun ilgi gördü

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş öğrenen ev hanımları, yaptıkları giyim ürünlerinden sergi düzenledi. Munduşlar köyündeki eski okul binasında yöresel oyunlarla açılan sergi büyük ilgi gördü.

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Munduşlar köyünde geçtiğimiz yıl açılan dikiş, nakış, tel kırma ve çanta yapımı kursu tamamlandı. Giyim hizmetleri alanında düzenlenen kursa 8 kadın kursiyer katıldı. Kursiyerler, eğitim süresi boyunca hazırladıkları ürünleri köy okulunun bahçesinde düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sundu. Serginin açılışına Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı, Halk Eğitim Müdürü Cemal Özlü, Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk oyunları eşliğinde yapılan açılış sonrası davetliler, sergilenen el emeği ürünleri tek tek inceledi.

Kursta eğitim alarak ürünler elde eden Fatma Yiğit, "El emeği olunca zor oluyor" dedi.

Sergiyi gezen vatandaşlar, kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünlere tam not verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Yerel
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