Müdür ve öğrencilerin duygulandıran kucaklaşması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan Köyü Ortaokulu'ndan mezun olan son sınıf öğrencilerinin Okul Müdürü Serkan Hancı ile kucaklaşıp gözyaşları içinde veda ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Karne günü okul bahçesinde toplanan 8. sınıf öğrencilerinin ellerinde karnelerle koşarak kendilerine kollarını açan Müdür Serkan Hancı'ya sarıldı. Duygulu anların yaşandığı kucaklaşmada Müdür Hancı, öğrencilere haklarını helal etmelerini istedi. Videoya alınan o anlar paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kendisinin de bir köy çocuğu olduğunu söyleyen Okul Müdürü Serkan Hancı, "O yüzden köy çocuklarını ayrı bir seviyorum. Öğretmen olmadan yıllar önce bir öğretmenin bu şekilde bir fotoğrafını görüp çok etkilenmiştim. Fotoğraf çok samimi gelmişti bana. Bir gün öğretmen olursam ben de aynısını yapayım diye düşündüm. Bu sene öğrencilerimizin başarısı için büyük mücadele verdik. Bunun karşılığını da aldığımızı düşünüyorum. Bu ilgi neticesinde öğrencilerimiz hem okulu, hem derslerini, hem de öğretmenlerini sevdiler. Karne günü de yıllardır içimde uhde olarak kalan böyle bir video çekme fırsatı buldum. Çekim esnasında öğrencilerimin hepsiyle samimi bir şekilde kucaklaştık. Mezun olan 8. Sınıf öğrencilerimizle birlikte ağlayarak vedalaştık. O anlar benim hayatımın en güzel anılarından biri olarak kalacak. Öğrencilerime bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel