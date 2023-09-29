Müdür Tosun, emlak birimiyle toplantı gerçekleştirdi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Birimi personelleri ile planlama, koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda İnşaat Emlak Birimi Şube Müdürü Evren İnan tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inşaat emlak alanında yapım, onarım, tahkik ve yatırım programları ile devam eden, yapımı tamamlanan okullar ve Adıyaman genelindeki okul, derslik, pansiyon ve diğer yatırım ihtiyacı konusunda brifing verildi. Toplantı sonrasında İl Müdürü Ali Tosun, deprem sürecinde yoğun mesai harcayan birim personellerine gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN