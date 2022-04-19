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Müdür Necmettin Koç'a yeni görev

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Müdür Necmettin Koç'a yeni görev

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Pretorya Büyükelçiliği'ne İçişleri Müşaviri olarak görevlendirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Pretorya Büyükelçiliği'ne İçişleri Müşaviri olarak görevlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, 20 Eylül 2019 tarihinden bu yana Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini sürdüren Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un yurt dışı görevlendirmesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Koç, Güney Afrika'nın Pretorya Büyükelçiliğine İçişleri Müşaviri olarak atandı.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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