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Mudanya Zeytinbağı Mahallesi'ne Ortaokul Projesi İmzalandı

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya ilçesinde yapılacak olan ortaokul projesinin imza protokolünü atarak, hayırsever Sözal ailesine teşekkür etti.

Mudanya Zeytinbağı Mahallesi'ne yapılacak olan ortaokul projesinin imzaları, Vali Mahmut Demirtaş tarafından atıldı.

Mudanya ilçesi Zeytinbağı Mahallesi'nde yapılacak olan ortaokul projesinin imza protokolüne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Hayırsever iş insanı Eren Sözal, Nuray Sözal ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu katıldı. Vali Demirtaş, hayırsever Sözal ailesine teşekkür ederek protokolün şehre hayırlı olmasını diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Demirtaş Zeytinbağı Mudanya Bursa Eğitim Yerel Güncel Haberler

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