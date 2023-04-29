Mudanya Meyve Üreticileri Birliği mali genel kurulunu yaptı

Mudanya'da faaliyet gösteren Meyve Üreticileri Birliği, olağan mali genel kurulunu gerçekleştirdi.

815 üyesi olan Birlikte 75 üyenin katılım sağladığı mali genel kurulunda divan başkanlığını Orhan Kaynar'ın yaptığı divan katipliklerini İbrahim Başaran ve Emin Karabulut yaptı. Saygı duruşunun ardından genel kurul, faaliyet ve denetim raporunun okunmasının ardından Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, katılanlara teşekkür ederken katılım göstermeyen pazarcı esnafı ve üyelere sitem etti.

Daha önce çarşamba ve cumartesi günü kurulan üretici pazarlarına ilave edilen perşembe ve pazar günleri kurulan pazarlarda pazarcı esnafının yasal yollardan satış yapması ve yerel yönetimlerinde destekleriyle çabalarının karşılığında bu imkanlar sağlanırken, böylesi önemli toplantılara iştirak etmediklerinden dert yanarak, "Bu iş böyle gitmez ben zorla insanları arayarak toplamak zorunda değilim. Demek ki ben sizlere hiçbir şey vermemişim. Kendimi bu sebepten başarısız addediyorum, bir daha birlik seçimlerinde aday olmama kararı aldım. Taliplisi varsa yarın istifa eder birliğin başkanlığını olağanüstü kongre kararı alıp devrederim" diyerek sitem etti.

Birlik üyeleri daha sonra Meyve Üreticileri Birliği'nin yeni döneme ilişkin 2023-2024 tahmini bütçesini 125 bin lira olarak kabul etti. - BURSA