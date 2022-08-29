Mudanya, Kara İncir Şenliği ile Renklendi

Mudanya Belediyesi, üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Mudanya’nın tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla Mürsel'de Kara İncir Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. “En Kaliteli İncir ve En Lezzetli İncir Tatlısı” yarışmalarının ardından sahne alan Mehmet Çevik, Mürsel meydanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

Mudanya Belediyesi, üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Mudanya'nın tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla Mürsel'de Kara İncir Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. "En Kaliteli İncir ve En Lezzetli İncir Tatlısı" yarışmalarının ardından sahne alan Mehmet Çevik, Mürsel meydanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

Mudanya Belediyesi tarafından üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Mudanya'nın tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Kara İncir Şenliği, binlerce kişiyi Mürsel'de buluşturdu.

Şenlikte, "En Kaliteli İncir ve En Lezzetli İncir Tatlısı" yarışmaları düzenlendi; Mudanya Bandosu ve Bursalı müzisyen Mehmet Çevik konser verdi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, stantları tek tek ziyaret ederek katılımcılara teşekkür belgesi verdi. 'En Kaliteli İncir' yarışmasının birincisi Okan Kocatürk, 'En Lezzetli İncir Tatlısı' yarışmasının kazananı ise Berat Can Öztürk oldu.

İZMİR MARŞI İLE COŞKULU FİNAL

Konser sonunda Mehmet Çevik'e çiçek takdim eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın üç değerli karasını, üreticisini, köylüsünü desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Hayri Türkyılmaz ve eşi Gülbahar Türkyılmaz, Mehmet Çevik, Mürsel Muhtarı Mehmet İlhan gecenin finalinde "İzmir Marşı"nı Mürsel meydanını dolduran binlerce kişiyle birlikte söyledi.