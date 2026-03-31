Mudanya'da heyelan sonrası kapanan yol, ulaşıma açıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen toprak kayması nedeniyle kapanan Kaymakoba-Tirilye yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Mudanya ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, Kaymakoba-Tirilye yolunda toprak kaymasına yol açtı. Yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları yolu kapatırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kapanan yol, sabah saatlerinde yeniden trafiğe açıldı. Bölgede ekiplerin kontrol ve temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı